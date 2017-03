Pub

Fernando Santos gostou do triunfo, mas diz que nada está resolvido

Fernando Santos, selecionador de Portugal, revelou-se este sábado orgulhoso por mais uma vitória rumo ao Mundial de 2018, mas diz que nada está resolvido, sobretudo devido a nova vitória da Suíça, líder do grupo só com vitórias.

"Foi muito importante, mas ainda não resolve nada, pois estamos em segundo. Temos mais cinco finais pela frente para chegar ao Campeonato do Mundo. Controlámos sempre o jogo, eles só conseguiam sair para o ataque com bolas longas, penso que a vitória é mais do que justa. Faltou-nos algo no início do jogo, mas a partir dos primeiros 20 minutos aproximámos as linhas e acabámos por dominar. Quero destacar que houve muita concentração da equipa. Soubemos gerir e atacar quando tínhamos de o fazer", salientou o selecionador.

Também o capitão Cristiano Ronaldo revelou-se satisfeito pela vitória, dando o mérito dos seus golos ao trabalho de equipa. "Estivemos muito bem. É verdade que entrámos um pouco lentos, mas depois conseguimos responder. Estamos a trabalhar muito bem e com este espírito de certeza que iremos ao Mundial", referiu o avançado.