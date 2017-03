Pub

O árbitro polaco foi o escolhido para o jogo da seleção portuguesa, sendo que anteriormente dirigiu outros dois jogos, contra Azerbeijão (3-0) e França (2-1)

O polaco Szymon Marciniak foi o árbitro nomeado para o jogo de sábado entre Portugal e Hungria, no Estádio da Luz (19:45), de qualificação para o Mundial2018 de futebol.

Marciniak dirigiu anteriormente dois jogos da seleção portuguesa: num Portugal-Azerbaijão (3-0), de apuramento para o Mundial2014, em 2012, e num particular entre França e Portugal (2-1), em 2014.

O polaco foi também o árbitro da final do Europeu de sub-21, em 2015, na qual Portugal perdeu diante da Suécia, no desempate por grandes penalidades.

No estádio da Luz, Szymon Marciniak terá como árbitros assistentes Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, enquanto Pawel Raczkowski será o quarto árbitro.

Portugal encontra-se na segunda posição do grupo B de apuramento, com nove pontos, três atrás da líder Suíça, e a Hungria na terceira, com sete pontos.

Para o jogo particular entre Portugal e Suécia, no Estádio dos Barreiros, no Funchal, na terça-feira, foi nomeado o árbitro francês Clément Turpin.

O português Artur Soares Dias, foi o escolhido para o jogo entre Kosovo e Islândia, a disputar na sexta-feira, do grupo I da zona europeia de qualificação (19:45).