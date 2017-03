Pub

Comitiva portuguesa levou a taça dos campeões da Europa até ao arquipélago

A seleção portuguesa de futebol foi hoje recebida em euforia na Madeira, onde, na terça-feira, defronta a Suécia em jogo particular, e fez questão de mostrar a taça de campeões europeus conquistada no ano passado, em França.

O avião que transportava a comitiva lusa aterrou no Funchal pouco depois das 19:00 e no aeroporto, que brevemente terá o nome de Cristiano Ronaldo, estavam à espera cerca de 500 pessoas, que ocuparam quase por completo as varandas de observação da pista.

Cristiano Ronaldo e Pepe transportaram a troféu alcançado no Euro2016 enquanto saiam do avião e se dirigiram para a zona VIP do aeroporto, em que tinha um autocarro à espera.

Já perto das 20:00, a seleção nacional chegou ao hotel em que vai ficar instalada na chamada zona turística do Funchal e, no local, tinha cerca de 250 adeptos à espera, muitos vestidos a rigor com a camisola das 'quinas', quase todas com o '7' de Cristiano Ronaldo.

Grande parte crianças e jovens adolescentes, e também alguns turistas curiosos, os presentes aplaudiram os jogadores lusos, sobretudo Cristiano Ronaldo e Pepe, que viveu muitos anos na Madeira e representou o Marítimo.

Enquanto os adeptos entoavam pelos campeões da Europa, Ronaldo saiu do autocarro e acenou timidamente para os adeptos, até entrar na unidade hoteleira.

O selecionador Fernando Santos foi o primeiro a descer do autocarro e foi igualmente acarinhado pelos madeirenses.

Portugal defronta na terça-feira a Suécia, no Estádio do Marítimo, naquele que será o primeiro jogo de Cristiano Ronaldo na Madeira com a camisola da seleção nacional. A formação lusa não faz um jogo na ilha desde 2001.

O encontro terá inicio às 19:45.