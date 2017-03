Pub

Na sequência do atentado ocorrido em Londres e da mobilização de cerca de 3000 adeptos húngaros, a PSP implementará medidas adicionais no interior e exterior do estádio

A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou esta sexta-feira a implementação de medidas adicionais de segurança no jogo entre Portugal e Hungria, no sábado, de qualificação para o Mundial de futebol de 2018, na sequência dos atentados de Londres.

"Vão ser tomadas medidas adicionais, no interior do estádio", afirmou o subintendente da PSP Pedro Pinho, na conferência de imprensa de apresentação do dispositivo policial para o embate entre a equipa das 'quinas', campeã da Europa, e a Hungria.

A seleção portuguesa, segunda classificada no Grupo B, com nove pontos, menos três do que a Suíça, recebe a Hungria, terceira com sete, no sábado, a partir das 19:45, num encontro que vai ser arbitrado pelo polaco Szymon Marciniak.

Irá também haver um acompanhamento policial aos cerca de 3000 adeptos húngaros, informou a PSP:

"Tradicionalmente, os adeptos húngaros fazem uma marcha, fizeram uma quando jogaram com Portugal em Lyon, para o Euro2016. Em Lisboa, está idealizada uma marcha entre a zona de Campolide e o estádio da Luz", afirmou o subintendente Pedro Pinho.

Segundo o responsável da PSP, o número de adeptos húngaros esperados é semelhante ao verificado em 'clássicos' do futebol português, quando Sporting ou FC Porto jogam no estádio da Luz.

Pedro Pinho considerou que os adeptos húngaros são um "grupo coordenado", mas lembrou que "uma movimentação de 3.000 pessoas causa sempre impacto nas zonas onde passa"

A marcha dos adeptos visitantes, que será também acompanhada por dois polícias húngaros, vai, segundo Pedro Pinho, passar por zonas da cidade que normalmente não são afetadas quando há jogos de futebol considerados de alto risco: Sete Rios, Estrada das Laranjeiras, Estrada da Luz e Avenida Lusíada".

Na quarta-feira, cinco pessoas morreram num atentado junto ao parlamento britânico: uma mulher e quatro homens, entre os quais o atacante, que foi abatido pelas forças de segurança.

A polícia britânica identificou na quinta-feira o autor do ataque como Khalid Masood, 52 anos, natural de Kent (sudeste de Inglaterra).

Perto de 30 pessoas estão hospitalizadas, seis das quais em estado crítico.

O autoproclamado grupo Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque, através de um breve comunicado difundido através da agência de propaganda Amaq.