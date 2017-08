Pub

Treinador chamou a atenção para os pontos fortes do adversário desta noite e deixou elogios ao estreante Bruno Fernandes

A era Fernando Santos na seleção teve duas grandes goleadas em jogos oficiais. Uma delas foi precisamente frente às Ilhas Faroé, o adversário de hoje (às 19.45, RTP1), no Estádio do Bessa, que foi cilindrado por 6-0 (André Silva marcou por três vezes) já nesta fase de qualificação para o Mundial 2018 - a outra, curiosamente, aconteceu três dias antes, com chapa seis à Andorra, ambos em outubro de 2016.

A seleção portuguesa inicia hoje o primeiro de quatro jogos fundamentais para garantir a qualificação para o Mundial da Rússia. Se o desafio de hoje, teoricamente, não encerra grandes dificuldades (as Ilhas Faroé são a 89.ª seleção no ranking da FIFA; Portugal é a sexta), o confronto de domingo na Hungria assume uma importância vital, pois Portugal tem menos três pontos do que a Suíça. E para não ser necessário recorrer a contas (o primeiro classificado de cada grupo apura-se automaticamente, assim como os quatro melhores segundos colocados), terá de vencer todos os jogos... até ao embate do dia 10 outubro, precisamente a receção à Suíça. Caso as duas seleções terminem com os mesmos pontos, o fator de desempate será a diferença de golos. E neste campo Portugal tem neste momento quase o dobro dos helvéticos (22 contra 12), mas até por isso seria útil uma nova goleada às Ilhas Faroé.

Fernando Santos foi ontem igual a si mesmo. E mostrou um enorme respeito pelo adversário desta noite. "São uma seleção taticamente bem organizada e com alguns pontos fortes: o jogo aéreo, as bolas paradas e as rápidas saídas para o contra-ataque, pois têm jogadores com velocidade na frente", referiu, admitindo, contudo, que espera no jogo de hoje no Bessa uma equipa diferente daquela que Portugal goleou em outubro: "Entraram muito fortes, pressionantes, a tentar que Portugal não jogasse. Penso que neste jogo vão atuar de forma diferente utilizando os tais pontos fortes que mencionei. Devemos estar muito atentos para não corrermos riscos."

Mercado e caras novas

O jogo contra as Ilhas Faroé coincide precisamente com o último dia do fecho do mercado de transferências, numa altura em que alguns jogadores selecionados ainda estão com o futuro indefinido. Nada, contudo, que tire o sono a Santos. "Não é a primeira vez que isto acontece. Mas posso garantir que mesmo os jogadores que se encontram nessa situação, tanto nos treinos como nas minhas palestras, estiveram focados a 200%. É normal que pensem nisso, mas tenho a certeza de que vão dar tudo em campo, tal como os que não estão nesse lote", garantiu.

Confiante de que Cristiano Ronaldo vai dar, como sempre, o seu máximo - "não acho possível o Cristiano ter menos motivação, nunca o vi sem motivação, mesmo nos jogos particulares" -, apesar de estar a cumprir um castigo que o afastou da competição nos últimos jogos no Real Madrid, Santos falou ainda da chamada de jovens como Ricardo Pereira e Bruno Fernandes. "Desde que cheguei já perdi a conta àqueles que entraram. Ouço falar do Adrien, do João Mário, do William, que estiveram logo na minha primeira convocatória. Esta seleção sempre foi uma porta aberta. Estes jogadores mais novos vêm de um trabalho fortíssimo ao nível da formação. É um processo de acompanhamento. Tive logo a oportunidade de trabalhar com alguém que conhece bem muitos destes jogadores [Ilídio Vale] e tenho uma relação privilegiada com o Rui [Jorge]. Isto resulta de um trabalho excelente da Federação e dos clubes, os principais artífices deste crescimento. O campo de escolha vai-se alargando", disse, lembrando que com 18 anos Bruno Fernandes "já jogava em Itália, com regularidade". "Além disso era capitão da seleção de sub-21, uma pedra essencial, e é um jogador que conhecemos bem. Em Portugal está num excelente momento e obviamente que cada um tem características diferentes, não é igual ao Bernardo, Renato, João, e isso também é critério para a seleção. O Ronaldo é o melhor do mundo, mas não traria 11 Ronaldos", esclareceu.

Adrien Silva tem feito trabalho condicionado, devido a uma lesão nas costelas, falha o jogo de hoje, mas ainda pode ser hipótese para a partida com a Hungria, no domingo. "Vamos esperar, não temos a certeza. Está connosco, tem vindo a evoluir, mas não estará no jogo de amanhã [hoje]. No treino de sexta iremos analisar a condição dele, e perante essa análise tomaremos a decisão se viajará ou não. Se entendermos que não está em condições, não viajará", contou.