Pub

Cristiano Ronaldo, Pepe e Rui Patrício, campeões europeus por Portugal, são os nomeados para o prémio jogador do ano na gala Quinas de Ouro, anunciou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF)

Na segunda edição da gala de prémios da FPF, o organismo que tutela o futebol português juntou-se à Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) e ao Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF).

Os três futebolistas, decisivos na campanha da seleção nacional rumo ao título europeu em 2016, lutam por um dos prémios mais importantes da gala, enquanto o selecionador Fernando Santos, Rui Vitória, campeão pelo Benfica, e Vítor Oliveira, que conduziu o Desportivo de Chaves à I Liga (e atualmente treina o Portimonense), são os nomeados a treinador do ano de futebol masculino.

André Silva (FC Porto), Gelson Martins (Sporting) e Renato Sanches (Benfica e Bayern Munique) são os candidatos ao prémio de revelação.

No futebol feminino, Ana Borges, Cláudia Neto e Matilde Fidalgo são as candidatas ao prémio de futebolista do ano. Francisco Neto, selecionador, Pedro Bouças, campeão pelo Futebol Benfica, e Fernando Matos, do Valadares Gaia, concorrem ao prémio de treinador do ano.

A seleção principal, a seleção de futebol de praia e seleção de sub-17 são as candidatas a equipa do ano masculina, enquanto, no setor feminino, as nomeadas são a seleção A, o Futebol Benfica e o Valadares Gaia.

Os nomeados foram escolhidos pelo Conselho Quinas de Ouro, liderado pelo ex-internacional português Luís Figo, e que tem representantes da FPF, da ANTF e do SJPF.

Os premiados serão escolhidos pelos treinadores, pelos futebolistas e pelos adeptos, que podem votar no sítio oficial da Gala Quinas de Ouro na Internet.

Na cerimónia serão ainda premiados os melhores árbitros de 2015/16 e serão revelados o "onze" do ano de futebol masculino e o "onze" do ano de futebol feminino, que serão escolhidos pelo SJPF.