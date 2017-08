Pub

O defesa-direito do Inter Milão lesionou-se no treino da manhã e foi dispensado por Fernando Santos

Ricardo Pereira, do FC Porto, foi esta terça-feira chamado por Fernando Santos à seleção nacional para fazer face à lesão de João Cancelo, que se lesionou no treino realizado de manhã na Cidade do Futebol.

Esta é a segunda baixa na equipa das quinas, depois de o benfiquista Pizzi ter sido substiuido pelo sportinguista Bruno Fernandes.

A treinar com limitações está Adrien Silva.

Esta quinta-feira Portugal recebe as Ilhas Faroé no Estádio do Bessa e no domingo defronta a Hungria em Budapeste, em jogos de qualificação para o Mundial 2018.