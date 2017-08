Pub

Bruno Fernandes e Ricardo Pereira "estão a bater à porta", mas esperam nova oportunidade. Selecionador acredita que os jogadores lhe vão dar uma prenda de aniversário (o apuramento para o Mundial) no dia 10 de outubro

Sem estreias, mas com várias novidades. Fernando Santos anunciou ontem a lista de jogadores convocados para os jogos com as Ilhas Faroé (dia 31, às 19.45, no Bessa) e Hungria (dia 3 de setembro, 19.45, em Budapeste), de apuramento para o Mundial 2018, na qual se destacam as chamadas de quatro jogadores: Fábio Coentrão, agora no Sporting, regressa depois de ter feito o último jogo em outubro de 2005; Nélson Oliveira, avançado do Norwich, tinha sido chamado pela última vez em novembro de 2015, e ainda o guarda-redes benfiquista Bruno Varela e o avançado Bruma, atualmente no Leipzig - este último integra uma convocatória de Santos pela primeira vez.

Havia alguma expectativa em torno das possíveis chamadas de Bruno Fernandes (médio do Sporting) e Ricardo Pereira (defesa direito do FC Porto), dado serem titulares e estarem num bom momento nos clubes que representam. Mas ambos vão ter de esperar por nova oportunidade. Em termos de ausências, Nélson Semedo (Barcelona) está a cumprir castigo e o guarda-redes Anthony Lopes (O. Lyon) ficou de fora por decisão do selecionador nacional. Eder e Renato Sanches, que estiveram no Europeu, também não foram convocados, tal como Nani e Raphaël Guerreiro, ambos lesionados.

"Procurámos convocar jogadores que têm sido chamados, que conhecem a mentalidade de grupo, as minhas ideias. Quer o Bruno Fernandes quer o Ricardo estão na minha lista. São jogadores que estão a bater à porta, e quando batem à porta acabam por entrar. O Bruno Varela já bateu à porta várias vezes e já entrou. A porta está sempre a abrir-se", explicou ontem o selecionador, justificando também a chamada de William Carvalho, que, de acordo com o departamento médico do Sporting, está lesionado (mialgia na coxa direita) e falhou por isso os últimos quatro jogos dos leões, ele que está em vias de se transferir para o West Ham: "Acredito que o William está bem. Não tenho essa segurança total, por isso também tenho 24 jogadores convocados. Se houver alguma questão, tomarei a decisão que achar que devo tomar."

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O selecionador nacional justificou ainda a chamada de Fábio Coentrão, que durante vários anos fez parte do chamado núcleo duro da seleção, mas que não era convocado desde outubro de 2015, quando Portugal defrontou em Braga a Dinamarca e selou o apuramento para o Euro 2016. "O Fábio tem jogado os jogos todos. Dizer que está em dificuldade é subjetivo. Jogou três jogos seguidos e isso prova o que ele está a fazer. É um jogador que esteve aqui muito tempo connosco e dentro desta primeira convocatória, neste início de época, com pouco tempo para treinar, é importante ter jogadores que sabem o que quero como padrão de jogo. O Fábio sempre fez parte desta equipa", analisou Santos.

Ronaldo e prenda de aniversário

Outro tema abordado por Fernando Santos foi Cristiano Ronaldo, que está a cumprir cinco jogos de castigo no Real Madrid pela expulsão na Supertaça. Algo que não tira o sono ao selecionador. "O Cristiano nunca me preocupa. Só se fosse um caso físico, como há um ano. Conhecemos o Cristiano e, mesmo não jogando, está sempre na plenitude. Não gosto de me meter nestas coisas, mas o castigo foi muito injusto, mas ele sabe reagir a estas adversidades e vai dar a sua resposta em campo", considerou.

Portugal ocupa o segundo lugar do grupo B, com 15 pontos, menos três do que a líder Suíça e mais oito do que o terceiro classificado, a Hungria, numa altura em que faltam cumprir quatro jogos. "São jogos fundamentais para a seleção e para o nosso objetivo de estar no Campeonato do Mundo através de apuramento direto. Acredito que iremos conseguir, mas temos de o provar em campo", realçou Santos, que disse não acreditar que a Suíça vá perder pontos: "Por isso, temos de ganhar os quatro jogos. Aliás, só irá perder contra Portugal, no último jogo de qualificação. Mas também acredito que Portugal não irá perder pontos até lá e, no dia 10 [de outubro], os jogadores vão dar-me uma prenda de aniversário."

Ainda ontem, Rui Jorge divulgou a lista de convocados para o jogo de qualificação para o Campeonato da Europa Itália 2019, frente ao País de Gales, a disputar em Chaves, a 5 de setembro - Portugal está inserido no grupo 8 com País de Gales, Suíça, Roménia, Bósnia e Herzegovina e Liechtenstein. Entre os convocados estão Rúben Neves (Wolverhampton), André Horta (Benfica), Renato Sanches (Bayern de Munique) e Gonçalo Guedes (Paris Saint-Germain).