Um golo de Jota, de grande penalidade, ao minuto 90', valeu vitória (2-1) no arranque da Ronda de Elite

Um golo tardio de Jota garantiu esta quinta-feira a vitória da seleção de sub-19 de Portugal diante da Croácia (2-1), no arranque da Ronda de Elite de acesso ao Europeu de futebol, em jogo disputado em Paços de Ferreira.

João Filipe, mais conhecido por Jota, converteu uma grande penalidade, aos 90 minutos, que devolveu a liderança no encontro a Portugal, após o tento de Ivanusec, aos 28, em resposta ao golo inaugural de Mesaque Dju, que sofreu ainda a falta na área da Croácia, aos oito.

O avançado do Benfica foi a figura maior do combinado luso, mas a exibição da equipa deixou a desejar, sobretudo no primeiro tempo, registando somente melhorias capazes de justificar o resultado a partir das entradas de Jota e de José Gomes, aos 62 e 74 minutos, respetivamente.

Até aí, os pupilos de Hélio Sousa foram lentos e previsíveis na construção, macios e pouco agressivos defensivamente, permitindo que a Croácia, mais rápida e dinâmica com bola, dominasse a maior parte do tempo.

O golo 'madrugador'' de Portugal, convertido por Mesaque, com um remate cruzado, de ângulo reduzido, após vencer a oposição do guarda-redes croata, surgiu contra a corrente do jogo e não tranquilizou a equipa, que viria a sofrer o merecido empate 20 minutos depois, por Ivanusec, também ele a surgir isolado na área e a rematar cruzado.

Os croatas dominavam e Portugal parecia até confortável, apesar de as raras acelerações no jogo lhe permitirem chegar com algum perigo à área contrária. Mas, no momento decisivo, parecia faltar convicção. Assim se explica a perdida de Rafael Leão, que, isolado aos 48 minutos por Mesaque, rematou fraco e possibilitou a defesa de Semper.

Com José Gomes e, sobretudo, Jota, Portugal ganhou iniciativa, poder de rasgo e velocidade nas transições, passou a jogar mais perto da baliza da Croácia e os lances de golo começaram finalmente a surgir. Num deles, reclamou-se, e com razão, falta para grande penalidade, por corte com a mão Soldo na área da Croácia.

Jedson, outra boa exibição, e Miguel Luís ainda assustaram Semper, antes de José Gomes isolar Mesaque, que tentou repetir o lance do primeiro golo mas acabou travado pelo guarda-redes croata, e, na conversão da respetiva grande penalidade, Jota marcou para Portugal e fixou o resultado final.

Nesta Ronda de Elite, Portugal vai defrontar ainda as seleções da Turquia (no sábado, novamente em Paços de Ferreira) e a Polónia.

Passam à fase final apenas os primeiros de cada um dos sete grupos, que se juntam depois à anfitriã Geórgia no Europeu do escalão, que irá decorrer entre 02 a 15 de julho.

Jogo no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.

Croácia - Portugal, 1-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Mesaque Dju, 08 minutos.

1-1, Luka Ivanusec, 28.

1-2, João Filipe, 90 (grande penalidade).