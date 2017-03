Pub

Golo do empate (2-2) foi marcado aos 90+3 minutos

A seleção portuguesa de futebol sub-20 empatou esta quinta-feira a duas bolas com a Inglaterra, na ronda inaugural do Torneio Quatro Nações, com a formação lusa a recuperar de dois golos de desvantagem e a empatar aos 90+3.

No Stade de Chatêau Bily, em França, os ingleses adiantaram-se aos 23 minutos através de um golo, de grande penalidade, de Dominic Solanke, antes de Patrick Roberts dilatar a vantagem aos 38.

Depois de saírem para intervalo com uma desvantagem de dois golos, os homens comandados por Emílio Peixe reagiram e Francisco Ferreira reduziu pouco depois da hora de jogo.

Aos 90+3, coube ao 'substituto' Hélder Ferreira apontar o golo do empate já em cima do apito final, impedindo a derrota de Portugal no último torneio de preparação antes do Mundial sub-20, disputado na Coreia do Sul de 20 de maio a 11 de junho.

O próximo adversário da seleção portuguesa é o Senegal, pelas 15:00 de sábado, antes do jogo com a seleção anfitriã, a 28 de março pelas 17:30.