Pub

A seleção nacional de futebol cumpre este domingo um dia de descanso e regressa ao trabalho na segunda-feira, dia em que viaja para a Madeira, onde vai defrontar no dia seguinte a Suécia em jogo particular.

O selecionador Fernando Santos optou por poupar os 25 jogadores convocados, um dia depois do triunfo por 3-0 sobre a Hungria, em jogo da quinta jornada do Grupo B de qualificação para o Mundial2018.

Na segunda-feira, a comitiva lusa viaja às 17:30 para o Funchal, onde no dia seguinte defronta a Suécia, num encontro particular que será o primeiro de Cristiano Ronaldo na ilha da Madeira, onde nasceu.

O 'capitão' da seleção portuguesa marcou dois golos aos húngaros, depois de André Silva inaugurar o marcador, e chegou à marca dos 70 com a camisola das 'quinas'. Na fase de qualificação para Mundial2018, já leva nove tentos.

Na classificação do Grupo B, Portugal mantém-se no segundo lugar a três pontos da Suíça, que lidera, e passou a ter cinco de vantagem sobre a Hungria, que é terceira. Apenas o primeiro posto dá acesso direto ao Campeonato do Mundo da Rússia.

O embate particular entre Portugal e a Suécia realiza-se na terça-feira, pelas 19:45, no Estádio do Marítimo, no Funchal.