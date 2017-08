Pub

Ilhas Faroé despachadas com a surpresa de Portugal sofrer um golo. CR7 ultrapassou Pelé e Nélson Oliveira também marcou

A seleção de Portugal goleou ontem no Estádio do Bessa as Ilhas Faroé por 5-1, num jogo sem grandes problemas nesta fase de qualificação para o Mundial da Rússia. Faltam três jogos e tudo se encaminha para uma final com a Suíça no último jogo, a 10 de outubro, embora a seleção campeã da Europa ainda tenha de ganhar no domingo na Hungria - e depois a Andorra.

Ronaldo marcou três golos (tem 78 na seleção e ultrapassou a marca de Pelé pelo Brasil), com William a fazer um pelo meio e numa equipa que jogou razoavelmente, num estádio cheio como se esperava. Despachou o adversário sem problemas, manteve o seu percurso quase sem faltas e vai ter agora de arranjar maneira de conseguir a qualificação direta - ir ao play-off não era bom para o campeão europeu, mas se tiver de ser...

Este onze que Fernando Santos escolheu tinha um problema, que era o de apresentar muitos suplentes (excelentíssimos, claro, mas suplentes): Fonte, Bernardo Silva, João Mário e André Silva não têm sido titulares nos seus clubes, e mesmo William não jogava desde há muitos dias. Isso normalmente quer dizer menor confiança, por não saber exatamente como é que se está em termos de forma. Mas a coisa resolveu-se bem cedo, com o grande golo de CR7 logo ao terceiro minuto, a concluir de bicicleta um bom cruzamento de Bernardo Silva da direita, e o segundo antes da meia hora, de penálti (falta sobre João Mário) que o jogador do Real transformou. O 4-4-2 de Portugal, nos últimos tempos bastante assumido como tal, funcionava com naturalidade. Os dois alas eram dois números 10, Bernardo Silva à direita, João Mário à esquerda, porque eram os laterais, sobretudo Cédric, quem dava a profundidade nas zonas mais laterais. Temos de arranjar outro nome para estes alas, porque a maior parte do tempo passam-no nas zonas mais centrais. Mas é uma tendência do futebol moderno, claramente.

William também marca

As Ilhas Faroé jogavam com nove atrás e Edmundsson na frente a pescar qualquer coisa, e a verdade é que Baldvinsson fez o 1-2 aos 38", com um tiro na área, frontal, sem hipóteses. Esta seleção nórdica fazia assim o seu terceiro golo em sete jogos, todos fora de casa (os outros dois na vitória na Letónia). De resto, a bola quase nem passava da linha de meio-campo para o lado português, porque os médios lusos não deixavam e ganhavam-na logo perto da área de Gunnar Nielsen, o guarda-redes que na semana passada tinha estado em Braga na baliza dos islandeses do HF na Liga Europa.

Ronaldo esteve em grande, marcou o quarto, de pé esquerdo, depois de William ter feito o terceiro e a partida ficou sem história - estes jogos dependem sempre do que faz a equipa grande e Portugal foi sério desde o primeiro minuto.

Sem Bruno Alves (nem foi ao banco por uma indisposição intestinal mas estará na Hungria), jogou Fonte a central e não esteve mal. Mas William, por exemplo, esteve muito certo para quem tem estado lesionado, segundo os médicos leoninos. O jogo não teve um ritmo alto, mas o médio do Sporting foi diligente, mostrou boa condição física e marcou o seu segundo golo nesta fase de qualificação.

Fernando Santos aproveitou o jogo fácil para dar alguns minutos a Nélson Oliveira (saiu André Silva) e o jogador do Norwich ainda se estreou a marcar em jogos oficiais pela seleção no Bessa, como há um ano tinham feito André Silva e também João Cancelo.