Federação quer o apoio dos adeptos frente à Hungria

Euro 2016. Portugal-Polónia. Grandes penalidades.

A nervosa e sofrida decisão desse jogo, que saiu favorável à seleção nacional, que viria a tornar-se campeã europeia, ficou também marcada por um vídeo que se tornou viral.

Cristiano Ronaldo pedia a João Moutinho que batesse um dos penáltis. "Anda, tu bates bem, se perderermos que se...", disse então CR7 com algumas asneiras pelo meio.

Agora, a Federação Portuguesa de Futebol pegou no vídeo e fez uma nova versão, pedindo aos adeptos para marcarem presença no Portugal-Hungria, no Estádio da Luz, a 25 de março, num jogo a contar para a qualificação para o Mundial 2018.