O selecionador nacional avisa que Portugal tem de vencer os três jogos que faltam para se qualificar diretamente para o Mundial 2018

Fernando Santos, selecionador nacional, afirmou este sábado em Budapeste que "não há margem de erro" para o jogo que a Portugal tem amanhã com a Hungria, isto se quiser apurar-se diretamente para o Mundial 2018.

"Vamos ter um jogo perante uma equipa de qualidade, que na sua casa tem feito um bom trabalho. Mesmo no jogo aqui com a Suíça podiam ter vencido. É uma equipa poderosa nas bolas paradas, no Europeu [3-3] lembramo-nos de que os três golos surgiram assim, mas não é só essa a arma deles", assumiu, deixando um aviso: "Vamos ter de estar focados a 200% nas várias ações do jogo. A Hungria não está numa situação favorável mas matematicamente não está fora, ainda sonham com essa possibilidade."

E nesse sentido, o selecionador deixou uma garantia: "Temos de vencer, faltam três jogos e são três finais. Estamos aqui para vencer, com a humildade de reconhecer o valor do adversário mas com ambição."

Há uma certeza que Fernando Santos deixa bem vincada e que tem a ver com o jogo de Lisboa, em que Portugal venceu por 3-0. "Será diferente, até porque nesse jogo jogaram com três centrais. Agora espero uma equipa que vai jogar o seu futebol habitual, com caraterísticas ofensivas. Não podemos falar dos jogos que estão para trás", sublinhou.

Àqueles que dizem que o último jogo do grupo, em casa, com a Suíça será decisivo, Fernando Santos deixa um aviso: "Não se pensa na Suíça? Só podemos pensar nesse jogo se vencermos os que temos até lá. Temos é de falar da Hungria e estar concentrados nisso."

Já o defesa-central Pepe alertou para a "importância" deste jogo com os húngaros. "Temos três finais, queremos ganhar, mas claro que vamos entrar em campo a respeitar o adversário", começou por dizer, lembrando que "sair daqui com a vitória seria bastante importante" até porque o objetivo está bem traçado: "Queremos estar no Mundial e é isso que vamos tentar ao entrar em campo. Se não confiarmos que vamos ganhar os três jogos é melhor ficarmos em casa."