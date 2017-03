Pub

O selecionador não garante que vá poupar jogadores do Benfica e FC Porto no particular desta terça-feira com a Suécia

Fernando Santos, selecionador nacional, procurou esta segunda-feira fintar todas as questões relacionadas com o clássico entre Benfica e FC Porto marcado para sábado, bem como a polémica em torno dos alegados cânticos da claque afeta à seleção contra os encarnados na partida com a Hungria, no Estádio da Luz.

O técnico nacional admitiu que "é bem possível" que alguns dos jogadores não utilizados diante dos húngaros possa agora aparecer no onze para o jogo particular desta terça-feira, no Estádio dos Barreiros, com a Suécia. "Os dois jogos têm apenas três dias de intervalo. O normal é fazer essa gestão, apesar de eu não considerar que há jogos amigáveis", frisou.

No entanto, não adiantou se terá uma atenção especial aos jogadores do Benfica e do FC Porto, tendo em conta a partida decisiva para ao campeonato. "Também não podemos esquecer que, no mesmo dia 1 de abril, joga-se a final da Taça da Liga de França. Porque se fala de um leque de jogadores e não se fala de outros? Vamos gerir...", assumiu, deixando a garantia que nenhum jogador dos dois clubes portugueses irá baixar a intensidade frente à Suécia: "Com a franqueza e frontalidade que temos, se algum jogador sentisse isso já me tinha dito para não ir à Madeira."

Já relativamente à polémica em torno da claque afeta à seleção, Fernando Santos garantiu não ter ouvido insultos durante o jogo com a Hungria: "Durante o jogo não ouvi nada disso, só um público a apoiar a seleção. Para nós, nestes três últimos anos os estádios têm estado sempre cheios. Isso é que é importante."

Aliás, este facto fez surgir notícias de que o Benfica poderia deixar de ceder o Estádio da Luz à equipa das quinas, um tema que o selecionador também driblou. "Sinceramente, há cenários que acho difíceis pensá-los. Vamos esperar com muita serenidade todas estas coisas. Estamos coesos nesta casa e com vontade de fazer o melhor pela seleção. Continuaremos coesos para irmos ao Mundial 2018", disse.

O facto de Cristiano Ronaldo e André Silva revelarem um bom entendimento no ataque da seleção nacional levou Fernando Santos a dizer que para ele "não há parceiro, senão treinavam em casa e apareciam aqui para jogar". "O Nani fez um Europeu fantástico, o Éder fez aquele golo. Não vou por aí. Quanto ao Cristiano, até parece que é novidade ele agora fazer golos. Sempre fez muitos!", acrescentou, recusando a ideia de a equipa aproveitar os jogos particulares para ajudar CR7 a tornar-se melhor goleador europeu de seleções: "À frente de tudo está a seleção e a chegada ao Mundial. Podíamos era arranjar aí uns particulares contra umas equipas mesmo fraquinhas para tratar disso [risos]. Em termos oficiais, nem pensar."