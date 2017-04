Pub

Selecionador diz que essa é a motivação natural depois da vitória no Euro 2016

Fernando Santos já pensa na conquista do título mundial, em 2018, na Rússia. O objetivo foi assumido abertamente pelo selecionador português durante a jornada de abertura do Congresso The Future of Football, organizado pelo Sporting.

"Qual será a motivação depois do Europeu? Vamos jogar o mundial e o nosso objetivo é ganhar essa competição. Vamos lá para tentar vencer", garantiu Fernando Santos, esclarecendo que a qualidade dos futebolistas portugueses não lhe permite pensar de outra forma. "A base fundamental é a qualidade do futebol português. Isso leva-nos a pensar que podemos conquistar grandes títulos. Não há nenhuma razão para pensar o contrário", frisou o selecionador que guiou Portugal à conquista do Europeu de futebol no verão passado.

Campeão europeu em título, Portugal está ainda a lutar pela qualificação para o Mundial 2018, estando nesta altura no segundo lugar do grupo B, com 12 pontos, menos três do que a Suíça.

A seleção portuguesa vai participar pela primeira vez na Taça das Confederações, na Rússia, no próximo mês de junho, competição que serve de ensaio para o mundial 2018 e na qual participam os campeões vários continentais, o campeão mundial em título e o anfitrião.