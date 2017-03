Pub

O selecionador nacional revela as suas escolhas para os jogos com a Hungria e a Suécia, marcados para os dias 24 e 28 de março

O selecionador nacional Fernando Santos vai anunciar na quinta-feira, ao meio-dias, a lista de jogadores convocados para os jogos com a Hungria e a Suécia, marcados para os dias 24 e 28 de março, respetivamente.

A partida com os húngaros é a contar para a fase de qualificação para o Mundial 2018 e realiza-se no Estádio da Luz, enquanto o jogo com os suecos é de preparação e terá como palco o Estádio dos Barreiros, no Funchal. Os dois encontros têm início às 19.45 horas.