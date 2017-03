Pub

Fernando Santos fala das expectativas para o jogo deste sábado com a Hungria, na Luz, a contar para o apuramento para o Mundial2018

A seleção nacional defronta este sábado a Hungria, no Estádio da Luz, num jogo onde é obrigatório vencer para não tornar complicadas as contas de apuramento para o Mundial 2018. Na conferência de antevisão, o selecionador Fernando Santos fez questão de frisar que este jogo nada tem a ver com o duelo com os húngaros realizado no Euro2016, que terminou empatado a três golos.

"Nem mostrei o vídeo desse jogo aos jogadores. Esse jogo foi diferente, tínhamos que empatar para passar, eles já tinham passado, havia uma forte pressão sobre os meus jogadores pelos dois empates anteriores. Este jogo será num contexto diferente. Acredito nos meus jogadores e que Portugal, com mais ou menos dificuldades, irá ultrapassar a Hungria. Estamos altamente motivados", referiu Santos, optando por não destacar qualquer individualidade no adversário: "Conheço bem a qualidade de cada jogador, mas o ponto forte da equipa é a sua capacidade coletiva. É a isso que temos que ter máxima concentração."

Santos espera este sábado "um estádio cheio, com a mesma força que nos levou ao título europeu", e não teme que a proximidade do clássico entre o Benfica e o FC Porto possa influenciar os jogadores das duas equipas que estão ao serviço da seleção: "Essas coisas não passam da porta do hotel. Não ouço sequer os jogadores falarem nisso, o foco é o nosso jogo."

O selecionador falou ainda do facto de existir ou não mais pressão sobre a seleção portuguesa agora que é detentora do título de campeã da Europa. "A equipa de Portugal sempre foi muito respeitado pelos adversários, tem estado sempre bem posicionada no ranking, temos o melhor jogador do Mundo e isso também é um fator de motivação para o adversário. Mas pressão é defendermos o nosso país, a nossa bandeira, tendo nós a pressão de o fazermos da melhor maneira."