Primeira convocatória depois da Taça das Confederações com alguns destaques

A convocatória de Fernando Santos conta com algumas novidades. Logo à partida com o regresso de Fábio Coentrão, e depois com a inclusão do nome do guarda-redes benfiquista Bruno Varela. No ataque, Bruma e Nélson Oliveira fazem companhia aos já habituais convocados.

Eis os convocados:

Guarda-redes - Beto (Gozpete), Bruno Varela (Benfica) e Rui Patrício (Sporting)

Defesas - Bruno Alves (Rangers), Cédric Soares (Southampton), Eliseu (Benfica), Fábio Coentrão (Sporting), João Cancelo (Inter), José Fonte (West Ham) e Pepe (Besiktas)

Médios - Adrien Silva (Sporting), André Gomes (Barcelona), Danilo Pereira (FC Porto), João Mário (Inter), João Moutinho (Mónaco), Pizzi (Benfica) e William Carvalho (Sporting)

Avançados - André Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Bruma (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting), Nélson Oliveira (Norwich) e Ricardo Quaresma (Besiktas)

A Seleção Nacional joga no dia 31 de agosto, pelas 19.45, no Estádio do Bessa, diante das Ilhas Faroé, e no dia 3 de setembro, pelas 19h45, no Estádio do Ferencvaros, em Budapeste, diante da Hungria, ambos os jogos relativos à qualificação para o Mundial de 2018.