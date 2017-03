Pub

O guarda-redes Anthony Lopes foi esta terça-feira dispensado dos trabalhos da seleção portuguesa, devido a problemas físicos, e vai ser rendido por Bruno Varela, que estava ao serviço dos sub-21, revelou fonte da Federação Portuguesa de Futebol.

Anthony Lopes, que foi na manhã de terça-feira a única baixa no arranque da preparação para o embate de sábado com a Hungria, chegou à concentração com queixas nas costas e, depois de ser reavaliado, foi decidido que não está em condições de poder ajudar Portugal no encontro de qualificação para o Mundial2018.

O guardião do Lyon vai ser substituído por Bruno Varela, que estava a trabalhar com a equipa de sub-21. O guarda-redes do Vitória de Setúbal estreia-se nas escolhas de Fernando Santos e vai cumprir na quarta-feira o primeiro treino da sua carreira com a seleção principal.

Formado no Benfica, Varela está a cumprir, aos 22 anos, a sua primeira temporada na I Liga e tem estado em destaque na baliza dos sadinos.

O jogo com a Hungria, da quinta jornada do Grupo B de qualificação para o Mundial2018, está marcado para 25 de março, no Estádio da Luz, às 19:45, enquanto o particular com a Suécia disputa-se a 28, à mesma hora, no Estádio do Marítimo, no Funchal.

Após quatro jornadas, Portugal está no segundo lugar com nove pontos, menos três que a Suíça, que lidera, e mais dois que a Hungria, que é terceira.