Pub

Selecionador nacional divulga esta quinta-feira os convocados para os jogos com as Ilhas Faróe e Hungria

O médio Bruno Fernandes, do Sporting, e o guarda-redes benfiquista Bruno Varela podem ser as grandes novidades na convocatória que Fernando Santos vai divulgar esta quinta-feira ao meio dia, com vista aos jogos com as Ilhas Faroé a 31 de agosto, no Estádio do Bessa, no Porto, e em Budapeste, diante da Hungria, no dia 3 de setembro, de qualificação para o Mundial 2018.

Apesar da pouca utilização neste arranque de temporada pelo Real Madrid, acentuada por um castigo de cinco jogos, em virtude da expulsão na Supertaça de Espanha, o capitão Cristiano Ronaldo é presença certa nos eleitos de Fernando Santos, que, por outro lado, terá de fazer face a algumas ausências forçadas.

O técnico não poderá contar com os lesionados Raphael Guerreiro e William Carvalho, sendo que a ausência do lateral esquerdo do Borussia de Dortmund poderá abrir a porta ao regresso de Fábio Coentrão, que não é chamado desde outubro de 2015.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

João Mário, que falhou a Taça das Confederações, por lesão, também deverá regressar às opções do selecionador, enquanto Nani, Bernardo Silva e José Sá são dúvidas, uma vez que têm poucos ou nenhuns minutos somados pelos respetivos clubes esta época.

Após a conferência de Fernando Santos, será a vez do treinador da seleção nacional de sub-21, Rui Jorge, anunciar a convocatória para a primeira partida de qualificação para o Europeu2019, frente ao País de Gales, marcada para dia 05 de setembro, em Chaves.