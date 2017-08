Pub

O médio trabalhou esta terça-feira com limitações e foi o único jogador que não esteve às ordens de Fernando Santos, que prepara os embates com Ilhas Faroé e Hungria, de qualificação para o Mundial 2018

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o médio subiu ao relvado já depois dos restantes companheiros de equipa e esteve a trabalhar à parte, acompanhado do fisioterapeuta António Gaspar.

Adrien falhou o último jogo do Sporting, frente ao Estoril (2-1), devido a lesão, com os leões a avançarem que internacional português sofreu uma fratura numa costela.

Mesmo assim, o jogador de 28 anos foi chamado por Fernando Santos e continua integrado nos trabalhos da seleção nacional.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Nos primeiros 15 minutos da sessão, que foram abertos à comunicação social, Santos contou com os restantes 23 convocados, incluindo Bruno Fernandes, substituto do lesionado Pizzi, que se estreou a treinar com a seleção principal.

Nesse período, os jogadores efetuaram os habituais exercícios de aquecimento, com e sem bola.

Portugal recebe na quinta-feira, no estádio do Bessa, as Ilhas Faroé, em jogo do Grupo B da fase de apuramento para o Mundial 2018, seguindo-se o embate na Hungria, no domingo.