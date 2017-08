Pub

Benfica já iniciou a defesa do tetracampeonato, frente ao Sp. Braga, no Estádio da Luz. Rui Vitória não conta com os lesionados Júlio César e Grimaldo. Espanhol foi substituído no onze por Eliseu

Benfica inicia na noite desta quarta-feira, pelas 21.00, a defesa do tetracampeonato, com uma receção ao Sp. Braga.

Num encontro que terá casa cheia no Estádio da Luz, Rui Vitória não vai poder contar com os lesionados Júlio César e Grimaldo.



Em relação ao onze que jogou diante do V. Guimarães na Supertaça, sai Grimaldo e entra Eliseu

Do lado bracarense, Abel Ferreira já não vai poder utilizar Pedro Santos, que rumou ao Columbus Crew, da liga norte-americana de futebol (MLS).



Eis os onzes



Benfica: Bruno Varela; André Almeida, Luisão, Jardel, Eliseu; Fejsa; Salvio, Pizzi e Cervi;Jonas e Seferovic



Sp. Braga: Matheus; Ricardo Esgaio, Rosic, Raul Silva, Jefferson; Xadas, Vukcevic, Fransérgio, Ricardo Horta; Hassan e Rui Fonte