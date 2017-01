Pub

Vitória de Guimarães e Paços de Ferreira empataram, esta terça-feira (2-2), em jogo da segunda jornada do Grupo D da Taça da Liga. O vimaranense Zungu a marcar aos 90+2 minutos o golo que selou a igualdade.

Os golos de Gleison, aos 17 minutos, e de Mateus da Silva, aos 48, colocaram os pacenses a vencer por 2-0, mas o Vitória, que se instalou no meio-campo pacense durante quase toda a segunda parte, reduziu por Texeira, aos 59, e garantiu um ponto já nos descontos, com um golo de Zungu aos 90+2 minutos.

Os minhotos continuam assim na liderança provisória do Grupo D da Taça da Liga, com quatro pontos, e só dependem de si próprios para atingir a final four da prova, no Algarve, entre 25 e 29 de janeiro, enquanto a turma de Vasco Seabra somou o primeiro ponto, mas pode ficar já eliminada, já esta terça-feira, caso o Benfica derrote o Vizela no outro jogo da jornada.