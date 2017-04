Pub

O treinador francês continua a promover a rotação no plantel, tendo em vista a receção ao Atlético de Madrid, no sábado, e a visita ao B. Munique, no próximo dia 12

O português Cristiano Ronaldo ficou fora dos convocados do treinador do Real Madrid para a visita de hoje ao Leganes, na 30.ª jornada da Liga espanhola de futebol, na qual vão estar também ausentes Bale e Kross.

Zinedine Zidane continua a promover a rotação no plantel, tendo em vista a receção ao Atlético de Madrid, no sábado, e a visita ao Bayern Munique, no próximo dia 12, para os quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Além de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale e Toni Kroos, também Fábio Coentrão ficou fora das opções, das quais consta o defesa central Pepe.

O Real Madrid lidera o campeonato, com 68 pontos, mais dois do que o FC Barcelona, que tem mais um jogo disputado.