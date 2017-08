Pub

O treinador do Real Madrid manifestou-se esta terça-feira "muito incomodado" com a suspensão por cinco jogos do internacional português, expulso na primeira mão da Supertaça espanhola, com o Barcelona

"Não me vou intrometer no trabalho dos árbitros, mas quando analisas o que se passou e constatas que Cristiano [Ronaldo] não vai disputar cinco jogos... passa-se algo. Estou muito incomodado, porque é um castigo excessivo", disse Zidane.

Ronaldo foi punido com um jogo de suspensão por ter visto o cartão vermelho, por acumulação de amarelos, aos 82 minutos, ao qual se acrescentam mais quatro por ter empurrado o árbitro, num jogo em que foi suplente, mas marcou o segundo golo do Real Madrid, vencedor da partida, por 3-1.

"[Ronaldo] está incomodado, porque quer jogar e quando não o faz não fica satisfeito", revelou o treinador do Real Madrid, pedindo que o órgão de recurso "analise bem" o processo antes de pronunciar uma decisão definitiva.

O defesa Dani Carvajal também considerou que os cinco jogos de suspensão aplicados a Ronaldo representam "uma punição excessiva", que deixou os jogadores do Real Madrid "zangados", até porque o avançado português "nem deveria ter sido expulso".