O treinador de futebol do Real Madrid, o francês Zinedine Zidane, foi este domingo apresentado como embaixador da candidatura de Paris à organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024.

Num vídeo difundido pela candidatura, durante a visita da comissão de avaliação do Comité Olímpico Internacional à capital francesa, Zidane expressa o seu apoio ao projeto, juntamente com o jogador 'merengue' Karim Benzema, o treinador Laurent Blanc, antigo selecionador de França, e o canoísta Tony Estanguet, três vezes campeão olímpico e copresidente de Paris2024.

Paris concorre com Los Angeles aos Jogos2024, estando marcada a decisão sobre a organização marcada setembro, no Peru. A 'corrida' começou com cinco cidades, mas Roma, Hamburgo e Budapeste entretanto desistiram.