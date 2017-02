Pub

Treinador deixou em aberto o que poderá acontecer no final da época, quando terminar o contrato do central português.

O treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, defendeu este sábado a permanência de Pepe no clube madrileno, embora deixando em aberto "o que poderá acontecer" quando em junho terminar o vínculo do futebolista português com os 'merengues'.

"Por tudo o que tem feito, Pepe foi e continua a ser um jogador importante no plantel. Em junho veremos o que vai acontecer, mas claro que quero que ele fique", disse, na conferência de imprensa de antevisão da visita ao Celta de Vigo.

A imprensa espanhola tem noticiado a possibilidade de Pepe abandonar o Real Madrid em junho, altura em que termina o contrato do defesa com o atual líder da Liga espanhola, mas o jogador remeteu-se ao silêncio sobre o assunto.

"Ele não pensa no que vai acontecer em junho, apenas no que está a fazer agora. E nós também estamos focados apenas no que fará Pepe até junho. Depois vemos o que vai acontecer. Depois de tudo o que Pepe fez por este clube, temos de respeitar o que vai acontecer com ele", comentou.