Treinador surpreendeu esta sexta-feira ao levantar dúvidas sobre a continuidade no comando dos merengues e diz que não está a preparar nada para o futuro.

Zinedine Zidane lançou a dúvida antes do jogo com o rival Atlético (sábado), da 31.ª jornada da Liga espanhola. Apesar de o Real Madrid estar na luta pelo título e na corrida pela conquista de uma segunda Liga dos Campeões consecutiva, o treinador desconhece se o seu futuro passa pelo Bernabéu.

"A minha continuidade não é certa, por isso não estou a preparar nada. Sei o que é treinar o Real Madrid para o bem e para o mal. Por isso, só estou para o jogo seguinte. Não sei o que acontecerá", disse o técnico francês na antevisão ao jogo deste sábado com o rival Atlético Madrid.

Apesar de não saber o futuro, o dérbi, esse é para vencer: "Estamos aqui para ganhar a liga. Estamos muito comprometidos e sabemos que vai estar tudo em jogo na reta final. O que fizemos até agora não significa nada. A Liga está em jogo, a Champions está em jogo."

O Real já deverá contar com Cristiano Ronaldo, Bale e Benzema, que descansaram no último jogo. "Ronaldo treina-se de forma fenomenal e está pronto para a reta final. Ele quer marcar em todos os jogos e dá-nos muita ambição. Transmite muita energia a todos", defendeu Zidane, explicando o repouso de CR7: "É Importante que o jogador sinta o que estamos a fazer. São jogadores inteligentes e aceitam isso, porque é para o bem da equipa. (...) A ideia é chegar ao fim da temporada no topo. E todos os jogadores que treinam sabem que podem acrescentar algo à equipa."

Os merengues venceram no Vicente Calderón (3-0), na primeira volta do campeonato, com um hat-trick de Cristiano Ronaldo.