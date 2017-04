Pub

Holandês foi a figura de um jogo em que o Sp. Braga se adiantou, mas leões conseguiram a reviravolta na segunda metade. Três golos nos últimos 15 minutos

Um 'hat-trick' de Bas Dost deu hoje ao Sporting a vitória sobre o Braga, 3-2, na 31ª jornada da I Liga de futebol, num jogo em que os 'leões' ainda desperdiçaram uma grande penalidade.

O ponta-de-lança holandês é, obviamente, a figura do jogo com os três golos, somando agora 31 e estando na luta pelo título de melhor marcador da Europa.

Os bracarenses marcaram primeiro, por Ricardo Horta (13), e, já depois do 'capitão' do Sporting ter atirado para fora uma grande penalidade (31), Bas Dost empatou também penálti no início da segunda parte (50).

O ponta de lança holandês fez o segundo aos 75, mas Rui Fonte empatou quatro minutos depois.

Contudo, um sentido posicional e uma eficácia invulgares fazem de Bas Dost um perigo constante e o jogador faria o terceiro concluindo dez minutos frenéticos (84), num jogo em que o Sporting foi globalmente superior, mas em que o empate também não deslustraria.

Com este resultado, o Sporting garante praticamente o terceiro lugar enquanto o Braga terá dito 'adeus' em definitivo ao quarto lugar já que fica a oito pontos do Vitória de Guimarães com três jornadas por disputar.

O Sporting 'vingou-se' da derrota da primeira volta (1-0) infligida por um Braga então orientado por Abel Ferreira, na transição entre José Peseiro e Jorge Simão.

A segunda 'chicotada psicológica' no Braga, a meio da semana, com Abel a ser promovido em definitivo da equipa B, não surtiu efeito, mas já se viu a marca do novo técnico no 'onze', com um 4x4x2 declarado e na recuperação de Rosic para o eixo defensivo.

Depois de um início equilibrado, com sinal mais do Sporting, o Braga inaugurou o marcador: Battaglia 'rouba' a bola a Adrien, serve Rui Fonte que remata à barra e, na recarga, Ricardo Horta rematou de primeira (13).

O Sporting detinha a iniciativa atacante e aos 25 minutos viu Alan Ruiz lesionar-se sozinho (25). O argentino foi substituído por Podence que, dois minutos depois, sofreu falta de Rosic na grande área, grande penalidade que Adrien desperdiçou, atirando para fora (31).

Aos 37 minutos, foi Gelson Martins a poder marcar, mas na cara de Marafona rematou contra com o guarda-redes.

O Sporting entrou muito forte na segunda parte, com Gelson Martins muito ativo a ganhar o segundo penálti favorável aos 'leões' que, desta vez, Bas Dost não desperdiçou, fazendo o seu 29.º golo no campeonato.

Três minutos depois, um remate em arco de Adrien falhou por pouco o alvo.

Com o meio-campo do Sporting a superiorizar-se, Abel Ferreira tirou um avançado (Stojiljkovic) e reforçou a zona intermédia com o jovem Xadas.

Jorge Jesus respondeu com a entrada de Bryan Ruiz (saiu o apagado Bruno César), mas foi Zeegelaar a fabricar o segundo golo dos 'leões', ganhando alguns ressaltos e servindo de forma 'açucarada' o compatriota Bas Dost cabecear sem apelo (75).

Mas a vantagem do Sporting durou pouco tempo porque Rui Fonte fez o empate, após assistência de Pedro Santos que beneficiou de um lance ressalto em Paulo Oliveira (79).

Com o recém-entrado Alan a dar o suplemento de alma que a equipa precisava, o Braga acreditou que era possível chegar ao terceiro e esteve perto disso, novamente por Rui Fonte (84), mas seria o inevitável Bas Dost, de cabeça, após centro de Schelotto da direita (84), a sentenciar o marcador.

