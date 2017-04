Pub

O fim de semana do Caparica Surf Fest ficará marcado pela etapa Regional das Esperanças e pelo arranque do Nacional de Bodyboard

Só tem 14 anos, mas José Ribeiro, o Zé Maria, mostra-se já muito decidido no que quer e trabalha para concretizar o objetivo de um dia estar entre os melhores do surf mundial. O Caparica Primavera Surf Fest aqueceu durante quinta e sexta-feira, mas neste fim de semana ficará ainda mais quente. Haverá muitos jovens na Costa de Caparica a competir na quarta etapa do Regional da Grande Lisboa, que é mais uma fase para decidir quem irá estar nos Nacionais das diferentes categorias de Esperanças. No entanto, será apenas na categoria de sub-14 que haverá um campeão, que poderá ser Zé Maria.

Além do surf, o fim de semana ficará marcado pelo arranque do Nacional de Bodyboard e aí é uma geração bem diferente que irá brilhar, com Manuel Centeno, dez vezes campeão, a procurar mais um título e sem a concorrência do seu principal adversário - Hugo Pinheiro está lesionado e será uma pequena desilusão para os locais não verem o "seu" bodyboarder. O adolescente de Cascais é o principal favorito a ser campeão de sub-14, já que os seus rivais, João Mendonça e Martim Paulino (primeiro e segundo do ranking) não estão presentes.

Zé Maria faz surf desde os 10 anos e não demorou muito a entrar nas competições. Antes praticou hóquei em patins, mas é no mar que se sente bem e focado em evoluir e conseguir mais um título no seu ainda curto currículo. Sabe que tem uma oportunidade de ouro, mas não quer deixar-se apanhar pela pressão. "Tento não pensar muito nisso. Vou dar o meu melhor e passar os heats. Tenho muita competição [de outros atletas]", confessou ao DN. "Trabalho" é uma palavra-chave para Zé Maria, que tem Adriano de Souza como ídolo: "Não é o surfista com o maior talento e também não é muito novo [30 anos], mas ele através do trabalho conseguiu o título mundial [o primeiro de um brasileiro]. Identifico-me com ele."

Acompanhado pela tia, Carmo Ribeiro confirmou precisamente o lado trabalhador do jovem surfista: "Esforça-se muito, inclusivamente fora da água, na preparação física. É focado na escola e é persistente naquilo que quer." Carmo Ribeiro disse ainda que Zé Maria é tão calmo como aparentava durante a entrevista, mas com uma exceção. "Quando perde um heat que estava na perspetiva de ganhar, fica um bocado com mau feitio! Tem de aprender a saber perder. Faz parte da evolução", contou.

Centeno motivado para 11º título

Se no surf o fim de semana ficará marcado pelos mais novos, no bodyboard serão os mais velhos as estrelas. Um dos destaques será Manuel Centeno, que aos 36 anos e dez títulos nacionais depois (e muitos internacionais) garantiu que continua motivado para continuar a ganhar: "Acho que tenho uma boa automotivação. No início de cada ano apago completamente o que está para trás."

Centeno começou o ano como campeão europeu de jiu jitsu, mas nunca se separa do bodyboard. Faz natação, pilates, já experimentou o atletismo e o triatlo: "Fazer outras coisas ajuda a manter o equilíbrio quando se tem de treinar muito."

Sem Hugo Pinheiro, o seu eterno rival, Centeno acha que não terá a vida mais facilitada por isso. "De há uns anos para cá já não é expectável que seja eu ou ele a ganhar o Nacional. Temos atletas novos com vontade de se afirmar. São atletas preparados para estar taco a taco connosco. O bobyboard nacional está a viver uma fase de revitalização", referiu. Esse é também é um fator de motivação para Centeno, obrigado a estar sempre a um nível elevado. "Preferia estar mais à vontade e conseguir ganhar sem me esforçar tanto", brincou.

Depois de os mais novos e de os melhores bodyboarders nacionais darem espectáculo nas praias do Paraíso e Dragão Vermelho, a partir de segunda-feira e até sábado será a vez das muito esperadas etapas do WSL (World Surf League) Caparica Pro QS/1000 e Caparica Pro Junior JQS/1000 e ainda a etapa de longboard.