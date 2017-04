Pub

Passou de porta-estandarte a refugiada após os Jogos de 2012. Sem família nem teto, só agora conseguiu regressar à competição

Na falta do mais famoso refugiado somali convertido em atleta britânico (Mo Farah), lá estará uma congénere e homónima, amanhã, a correr a Maratona de Londres. Zamzam Farah, que passou de porta-estandarte da Somália nos Jogos Olímpicos de 2012 a refugiada sem família nem teto, renasce agora como maratonista. A mítica prova londrina marca a estreia da antiga atleta de 400 metros na longa distância.

A história de superação de Zam-zam Mohamed Farah tem pouco do glamour da do compatriota Sir Mohamed Farah, que se sagrou bicampeão olímpico de 5000 e 10000 metros, multicampeão mundial e tornou talvez o mais bem-sucedido atleta britânico de sempre, depois de ter emigrado para o Reino Unido quando tinha oito anos. Zamzam, hoje com 26 anos, teve de se refugiar em Londres após os Jogos Olímpicos de 2012 - para escapar às ameaças de morte recorrentes que recebia no seu país (ingovernável e parcialmente controlado pelas milícias islamitas Al-Shabab). E só depois de percorrer um longo caminho conseguiu regressar ao atletismo.

"Na Somália, as pessoas não gostam de desporto, principalmente quando se trata de mulheres a praticarem-no. Tornava-se muito complicado treinarmos ou fazermos o que nos apetecesse. Era mesmo assustador", recordou a atleta, numa entrevista à Press Association. Por isso, quando o mediatismo da presença em Londres 2012 ameaçava por a sua vida ainda mais em perigo no regresso a Mogadíscio (as ameaças de morte tornaram-se ainda mais frequentes), ela e o outro atleta da Somália nessa edição dos Jogos Olímpicos - Mohamed Hassan Mohamed, dos 1500 metros - decidiram não voltar a casa e pedir asilo político ao Reino Unido.

Porém, esse foi só o início de uma longa jornada para Zamzam: longe da família ("Não te quero perder. Não importa quanto tempo estejamos separadas, prefiro que estejas segura", disse-lhe a mãe, incentivendo-a ficar em Londres), sem teto (após uns tempos a viver com uns primos) nem meios para subsistir, a atleta viu esboroar-se o sonho de uma carreira desportiva. Até que, com o apoio da The Running Charity, uma instituição de solidariedade britânica, se começou a reerguer: garantiu o estatuto de residente permanente no Reino Unido, arranjou um trabalho e pôde voltar a praticar atletismo.

"É muito duro não poder voltar ao meu país, não ter a liberdade que qualquer pessoa no mundo devia ter, de regressar ao lugar onde nasceu ou onde pertenceu. Mas sinto-me muito feliz por estar aqui e por viver em muito maior segurança. Aqui, posso fazer o que quero e seguir o meu sonho", nota Zamzam.

Ora, esse sonho passa pela Maratona de Londres. Após a humilde participação nos 400m em Londres 2012 - afastada na 1.ª eliminatória, com o 45.º entre as 50 participantes (três desistiram e duas foram desqualificadas) -, Zamzam Farah vai aventurar-se na longa distância. "Nunca corri uma maratona. Vai ser a minha estreia e mal posso esperar por começar", explica a refugiada somali, que mantém a ambição de voltar aos Jogos Olímpicos (eventualmente nos 1500 metros), mesmo sem saber sob que bandeira poderá competir - até porque a situação política na Somália não se alterou significativamente.

"Quero ser um exemplo para outras mulheres que não têm possibilidade de fazerem aquilo que desejam. Quero dizer-lhes que devem seguir o seu coração, tentar o que tiverem de tentar e nunca desistir. Não podemos morrer sem lutar por aquilo em que acreditamos", conclui Zamzam. Foi essa crença que a levou a juntar-se às cerca de 36 mil pessoas que amanhã se fazem à estrada na Maratona de Londres.