Platten a festejar o golo do FC Porto

Ellis Platten viu o "clássico" na Luz

Ellis Platten, o inglês autor das contas de YouTube e Twitter Away Days, dedicadas ao futebol, voltou a Portugal para assistir ao Benfica-FC Porto no Estádio da Luz.

Platten, que viajou a convite da claque dos portistas, já publicou o vídeo nas redes sociais e não poupou elogios aos adeptos "incríveis" da equipa do Dragão.

Nas imagens, mostra-se a vibrar com cada lance e a festejar de forma entusiasta o golo de Maxi Pereira, que empatou o jogo com o Benfica e deixou tudo na mesma na frente do campeonato nacional.