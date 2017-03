Pub

Juiz da Associação de Castelo de Branco nomeado para apitar o clássico de amanhã. Ex-árbitro Pedro Henriques apoia escolha

Carlos Xistra foi ontem nomeado para o jogo de amanhã entre o Benfica e o FC Porto, no Estádio da Luz. O árbitro da Associação de Futebol de Castelo Branco vai dirigir o seu terceiro clássico entre águias e dragões, mas a sua atitude em campo será a mesma de sempre: disciplinador do primeiro ao último minuto. Esta é pelo menos a opinião do ex-árbitro Pedro Henriques, que deixou elogios ao juiz.

"Para este jogo era necessário um árbitro de grande experiência, como Carlos Xistra. Não me surpreendeu a nomeação, sobretudo pelos critérios do Conselho de Arbitragem ao longo da temporada. Volto a dizer, ele tem muita experiência e num jogo de tantas emoções, essa era uma das particularidades que o árbitro nomeado teria de ter", começou por dizer Pedro Henriques.

"Certamente Carlos Xistra ainda vai definir o plano de ataque ao jogo com a sua equipa. No entanto, em teoria, para ele o primeiro minuto é igual ao último. Vai com certeza atacar o jogo dessa maneira. É uma pessoa muito simples e humilde, fala muito com os jogadores, mas também é disciplinador com os cartões. Não tenho dúvidas de que vai querer segurar o jogo desde o primeiro minuto", adiantou Pedro Henriques ao DN.

De facto, atentendo aos dois jogos que apitou entre Benfica e FC Porto, o primeiro na Supertaça em 2004 e depois o jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal em 2011 (ambos com vitórias dos dragões, 1-0 e 3-1, respetivamente), Carlos Xistra mostrou um total de 23 cartões amarelos e um vermelho. Ou seja, é um árbitro com tendência para puxar dos cartões para segurar a partida, sendo que na estatística da Liga surge em terceiro lugar como o que mais cartões mostrou (128) esta época, apenas atrás de Fábio Veríssimo (152) e Tiago Martins (140).

Poucas polémicas

Este será apenas o terceiro jogo que Xistra apita entre águias e dragões, mas o histórico contra outros adversários é longo... com poucas polémicas à mistura.

Em 2011, André Villas-Boas, na altura treinador do FC Porto, criticou-o duramente após um alegado penálti por assinalar num empate (1-1) em Guimarães, mas o técnico acabou por lhe pedir desculpa, reconhecendo não ter havido lugar para grande penalidade.

Também nesse ano, Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, não poupou o árbitro da AF de Caste-lo Branco após uma derrota das águias (2-1) em Braga para o campeonato: "Fomos sempre empurrados pela mesma pessoa."

Mais recentemente, na época passada, os dragões voltaram às críticas ao juiz após a derrota em Braga, por 3-1, enumerando mesmo os "20 erros" de Xistra nessa partida, salientando que o juiz era um "mau árbitro".