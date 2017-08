Pub

Equipa orientada por Nuno Espírito Santo venceu no campo do Derby County, por 2-0. Carlos Carvalhal empatou

O Wolverhampton, com Nuno Espírito Santo no comando técnico, Roderick Miranda, Rúben Neves e Diogo Jota de início, e Ivan Cavaleiro no banco, venceu no terreno do Derby County, em jogo da segunda jornada do Championship, segundo escalão do futebol inglês.

Depois de uma vitória na primeira ronda, a equipa de Nuno Espírito Santo voltou a vencer. Barry Douglas marcou aos 32' e Ivan Cavaleiro, saído do banco, fez o resultado final, 2-0, ao minuto 76'.

Boly, ex-jogador do FC Porto, também participou no encontro, alinhando os 90 minutos.

O Sheffield Wednesday, de Carlos Carvalhal, empatou 1-1 em casa com o Queens Park Rangers.

Sem o português Marco Matias, castigado, o Sheffield Wednesday, orientado pela terceira época consecutiva por Carlos Carvalhal, foi surpreendido aos 23 minutos por Jamie Mackie, mas conseguiu empatar a partida aos 48 minutos, por Sam Winnall.