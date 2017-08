Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, sofre primeira derrota

Pub

Três portugueses jogaram de início. Ivan Cavaleiro entrou durante a partida

O Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo, perdeu este sábado em casa por 2-1 com o Cardiff, somando a primeira derrota da temporada à quarta jornada da segunda liga inglesa de futebol.

Depois de três vitórias na liga e uma na Taça da Liga inglesa, o Wolverhampton sucumbiu a golos de Joe Ralls, aos 54 minutos, e de Nathaniel Mendez-Laing, aos 77, 10 minutos depois do ex-Estoril Léo Bonatini ter empatado o encontro.

A jogar em casa, e com Roderick Miranda, Ruben Neves e Diogo Jota no 'onze' titular, além de Ivan Cavaleiro a partir dos 58 minutos, a formação de Nuno Espírito Santo caiu para o terceiro lugar, com nove pontos, perante o Cardiff, que venceu os quatro jogos e tem 12, à semelhança do Ipswich, que continua invicto.