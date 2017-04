Pub

A equipa onde atua o português Vieirinha empatou com o Leverkusen (3-3) após ter estado em vantagem

Um 'hat-trick' de Mario Gomez permitiu este domingo ao Wolfsburgo empatar a três golos na visita ao Bayer Leverkusen, depois de ter estado a perder por 2-0, em jogo da 26.ª jornada da liga alemã de futebol.

A equipa da casa inaugurou o marcador aos 40 minutos com um golo de Karim Bellarabi, tendo Kevin Volland ampliado a vantagem, aos 65.

Com o português Vieirinha a titular, o Wolfsburgo conseguiu dar a volta ao resultado e colocar-se a vencer por 3-2, com três golos de Mario Gomez, apontados em sete minutos.

O internacional alemão empatou a partida com golos aos 80 e 83 minutos, e colocou a sua equipa em vantagem aos 87, na conversão de uma grande penalidade.

Kai Havertz estabeleceu o empate final aos 89 minutos, pouco antes de Vieirinha ter sido substituído, já em tempo de descontos (90+3), por Paul Seguin.

O resultado mantém o Bayer Leverkusen na 11.ª posição em igualdade pontual (32) com o Werder Bremen, 12.º, e o Wolfsburgo no 13.º posto, mas um ponto acima da linha de despromoção.

No outro jogo de hoje, o Ingolstadt recebeu e venceu o Mainz, por 2-1, com golos de Romain Bregerie (10) e Florent Hadergjonaj (73). O tento dos visitantes foi apontado por Levin Oztunali, aos 76 minutos.

Apesar do triunfo, o Ingolstadt mantém-se na penúltima posição da tabela à frente do Darmstadt, que no sábado foi goleado por 4-0 pelo Leipzig, segundo da tabela, liderada pelo tetracampeão Bayern Munique.