Pub

Portugal goleou as Ilhas Faroé, por 5-1, em jogo da 7.ª jornada do Grupo B da qualificação europeia para o Mundial 2018. Ronaldo foi decisivo, com três golos. William Carvalho e Nélson Oliveira fizeram os outros.

Aos três minutos de jogo, Portugal já vencia por 1-0; aos 29' chegou o 2-0; e, depois, nem o inesperado golo de honra das Ilhas Faroé impediu o avolumar do resultado. A seleção nacional cumpriu a obrigação, esta quinta-feira, no Estádio do Bessa, ao golear a frágil equipa nórdica, por 5-1. Foi um triunfo simples, com a assinatura dourada de Cristiano Ronaldo.

Com um remate acrobático, CR7 fez o 1-0. De penálti, marcou o segundo. E, após um movimento elegante na área, atirou para o 4-1 (ao minuto 65). Pelo caminho, o avançado madeirense já tinha servido William Carvalho (3-1, de cabeça, aos 58'). E, depois, ainda cruzou para a área, num lance que (após um desvio infeliz de Faero) terminou com o golo de Nélson Oliveira (5-1, aos 85').

Ao fazer o 76.º, o 77.º e o 78.º golo com a camisola da "equipas das quinas", Ronaldo tornou-se mesmo o 4.º melhor marcador de sempre ao serviço de uma seleção nacional (em igualdade com o iraquiano Hussein Saeed), ultrapassando o brasileiro Pelé. A lista é encabeçada pelo iraninao Ali Daei (109). CR7 já faturou por 14 vezes em apenas seis partidas da fase de apuramento para o Mundial 2018.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Os futebolistas amadores das Ilhas Faroé não conseguiram resistir a tanto. O melhor que fizeram foi marcar o golo de honra, um "petardo" de Baldvinsson, após uma falha da defensiva portuguesa, ao minuto 38. E, mesmo sem grandes acelerações, o resultado avolumou-se com naturalidade.

Com o triunfo, Portugal continua no 2.º lugar do Grupo B de qualificação europeia para o Mundial 2018. Tem 18 pontos e três de atraso para a Suíça, que venceu, por 3-0. O próximo jogo é domingo, na Hungria - 3.ª, com 10 pontos - e basta um empate para a seleção nacional garantir, no mínimo, a presença no play-off dos segundos classificados (à espera do tira-teimas com os helvéticos, em outubro).

EQUIPAS:

PORTUGAL: Rui Patrício; Cédric, José Fonte, Pepe e Eliseu; William Carvalho; João Mário (Rucardi Quaresma, 59'), João Moutinho e Bernardo Silva; André Silva (Nélson Oliveira, 81') e Cristiano Ronaldo.

ILHAS FAROÉ: Gunnar Nielsen; Jonas Naes, Rogvi Baldvinsson, Atli Gregersen, Odmar Faero e Viljormur Davidsen; Gilli Sorensen, René Joensen (Lokin, 80'), Róaldur Jakobsen e Solvi Vatnhamar (Bartalsstovu, 66'); Joan Edmundsson (Johannesen, 73')

GOLOS:1-0 Ronaldo (3'), 2-0 Ronaldo (29'), 2-1 Baldvinsson (38'), 3-1 William Carvalho (58'), 4-1 Ronaldo (65') e 5-1 Nélson Oliveira (85')

FILME DO JOGO: