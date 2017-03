Pub

A organização do Estoril Open anunciou nesta sexta-feira que vai atribuir um wild-card para a fase de qualificação do único torneio ATP realizado em Portugal ao tenista português que obtiver melhores resultados no Cascais NextGen Tour.

"O tenista português que amealhar mais pontos para o 'ranking' ATP no conjunto dos quatro torneios que compõem o Cascais NextGen Tour receberá um convite para o maior evento tenístico que se realiza em Portugal", pode ler-se no comunicado, que especifica que os quatro 'futures' pontuáveis terão lugar em Lisboa, Porto, Cascais e Carcavelos.

A nota esclarece ainda que, em caso de igualdade de pontos somados entre dois ou mais jogadores, o convite para o qualifying será dado ao jogador que estiver mais bem classificado no ranking ATP, na segunda-feira dia 24 Abril (após a quarta e última etapa).

"A organização do Estoril Open fica extremamente contente de poder proporcionar mais quatro semanas de alta competição aos melhores jogadores portugueses, sempre importantes no seu crescimento enquanto tenistas, e que assim terão hipótese de lutar por um wild-card e prepararem-se adequadamente e para a maior prova de ténis em Portugal", realçou o diretor do torneio, João Zilhão

Os quatro torneios, que integram o circuito ITF Future, o escalão mais baixo do circuito profissional, vão decorrer em Lisboa (de 25 de março a 02 de abril), Cascais (01 a 09 de abril), Porto (08 a 15 de abril) e Carcavelos (de 14 a 23 de abril).

O Cascais NextGen Tour está integrado no 'Road to the Millennium Estoril Open', o único evento português do circuito ATP, que decorrerá no Clube de Ténis do Estoril, entre 29 de abril e 07 de maio.