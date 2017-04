Pub

Noite de boxe em Londres, com 90 mil pessoas a ver, confirma o 19.º título por knock out do britânico, de 27 anos. Ucraniano resistiu até ao 11.º assalto

Com 90 mil pessoas a assistir nas bancadas do Estádio do Wembley, em Londres, Anthony Joshua venceu este sábado à noite por KO o ucraniano Wladimir Klitschko, num combate de pesos-pesados de boxe. É o 19.º título por knock out do britânico, de 27 anos, 1,99 metros e 108 quilos. Klitschko resistiu até ao 11.º assalto.

"Espero que tenham gostado do combate", afirmou no final o veterano ucraniano, de 41 anos, 1,98 metros e 112 quilos, e que procurava recuperar um título que já foi seu. "O melhor homem ganhou esta noite", reconheceu Klitschko.

Na descrição do jornal britânico The Guardian, Joshua entrou pronto a derrotar Klitschko logo após o toque do sino no início do 11.º assalto. E com um uppercut começou a arrumar o ucraniano, que foi ao tapete por duas vezes.

No final, os lutadores abraçaram-se no centro do ringue, enquanto Joshua era declarado vencedor aos 2'25 do 11.º assalto. "Não sou perfeito, mas tento", afirmou o britânico, que dedicou algumas palavras simpáticas ao seu adversário. What a night, exclamou o repórter do Guardian. Que noite! E que o digam os dois pugilistas: cada um arrecadou 17 milhões de euros pelo combate.