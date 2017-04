Pub

Marca pertence a Oscar Robertson, desde 1961-62, quando representava os Cincinnati Royals.

Russell Westbrook, dos Oklahoma City Thunder, igualou, na terça-feira, o recorde de triplos-duplos na fase regular da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), que pertence a Oscar Robertson, desde 1961-62, quando representava os Cincinnati Royals.

O base dos Thunder contribuiu com 12 pontos, 13 ressaltos e 13 assistências para a vitória da formação de Oklahoma na receção aos Milwaukee Bucks, por expressivos 110-79.

"Ainda estou em estado de choque. É incrível, uma honra... uma bênção. Especialmente por o ter conseguido em casa [Chesapeake Energy Arena]", comentou, no final, o base dos Thunder.

Westbrook, que reforçou a candidatura à eleição de jogador mais valioso (MVP) da fase regular, anotou o sexto triplo-duplo consecutivo e tem agora ainda cinco jogos para superar a antiga estrela dos Cincinnati Royals, equipa que passou a chamar-se, em 1985, Sacramento Kings.

O maior figura dos Thunder pode também juntar-se a Robertson no clube restrito de jogadores que terminaram a época com a maior média de 'triplos-duplos' nas estatísticas numa temporada.

Neste momento, Westbrook regista uma média de 31,9 pontos, 10,6 ressaltos e 10,4 assistências.

Desde 2008, ano em que entrou na NBA, depois de ter sido escolhido no 'draft' pelos Seattle SuperSonics, Westbrook já assinou nas estatísticas pessoais 78 triplos-duplos.

Nesta contabilidade, Westbrook igualou Wilt Chamberlain no 'ranking' de jogadores com mais triplos-duplos na carreira, que ainda é liderada confortavelmente por Oscar Robertson, com 181.

O segundo lugar é ocupado por Magic Johnson, com 138, seguido de Jason Kidd, com 107.