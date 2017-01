Pub

O base Russell Westbrook igualou na segunda-feira Larry Bird no quinto lugar entre os jogadores com mais 'triplos-duplos' na história da liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Decisivo na vitória dos Oklahoma City Thunder em casa dos Utah Jazz (97-95), Westbrook conseguiu o 22.º 'triplo-duplo' da temporada -- em 44 encontros --, com 38 pontos, 10 assistências e 10 ressaltos.

O 59.º 'triplo-duplo' da carreira surgiu a 1.04 minutos do final, quando ganhou um ressalto e assistiu Enes Kanter, que colocou o encontro em 93-90, marcando depois a 1,4 segundos o cesto do triunfo.

Na história da NBA, Westbrook está ainda longe dos lugares cimeiros, ocupados pelos já retirados Oscar Robertson (181), Magic Johnson (138), Jason Kidd (107) e Wilt Chamberlain (78).

A noite de segunda-feira na NBA (madrugada de terça-feira em Portugal) ficou ainda marcada pelas surpreendentes derrotas dos Golden State Warriors e dos Cleveland Cavaliers, líderes das conferências Oeste e Este, respetivamente.

Os Warriors, equipa com melhor registo da fase regular, foram derrotados em Miami, com Dion Waiters a dar o triunfo aos Heat, por 105-102, com um triplo a 0,6 segundos do final.

Apesar do desaire, os californianos seguem como a melhor equipa da NBA, com 38 vitórias e sete derrotas, enquanto os Heat são a segunda pior equipa do Este, com 15 triunfos e 30 desaires.

Em Nova Orleães, os Cavaliers também foram surpreendidos, ao perderem frente aos Pelicans, por 124-122, com Terrence Jones, com 36 pontos, a fazer esquecer a estrela da equipa, o poste Anthony Davis, lesionado.

Os campeões somaram o seu quinto desaire nos últimos sete encontros, mas continuam sem grande oposição no Este, com 30 vitórias e 13 derrotas, com os Pelicans (18-27) a manterem-se na luta por um lugar nos 'play-offs' do Oeste.