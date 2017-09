Pub

O co-presidente do West Ham, David Sullivan, desmentiu sexta-feira o presidente do Sporting, Bruno Carvalho, afirmando que o clube da Primeira Liga inglesa de futebol fez uma proposta recorde do clube por William Carvalho."Não é nenhum segredo que fizemos uma oferta recorde do clube pelo William Carvalho, do Sporting, mas, infelizmente, essa oferta foi rejeitada há algumas semanas", afirmou David Sullivan, ao sítio oficial dos 'hummers'.

O dirigente do clube inglês entrou, assim, em contradição com as palavras do líder 'leonino', segundo o qual não chegou ao clube "uma única proposta" por William Carvalho.

"Gostava que tivessem a noção que para o William Carvalho não houve uma única proposta. Viu-se milhões e milhões nas capas dos jornais, nas televisões, milhões que vinham de todo o lado, mas o Sporting não recusou, nem muito nem pouco. Não houve propostas. Algumas abordagens, mas isso tivemos pelo plantel todo", revelou.

Em contradição, David Sullivan falou de uma proposta recorde do clube e afirmou mesmo que o Sporting tentou voltar atrás, depois de uma primeira 'nega'.

"No final da noite passada (de quinta-feira), o Sporting entrou em contacto para aceitar a oferta original, mas, infelizmente, era muito tarde e, simplesmente, não tínhamos tempo suficiente para o jogador fazer os exames médicos", explicou.

O dirigente dos 'hummers' foi claro, mas sem avançar o valor da proposta feita aos 'leões': "Não estávamos preparados, como um clube, para comprar um jogador por essa quantia de dinheiro, sem que ele fizesse os exames médicos adequados".

Durante semanas, os jornais falaram de uma oferta de mais de 30 milhões de euros por William Carvalho, mas, fechado o mercado, o jogador permanecerá em Alvalade.