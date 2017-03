Pub

Antes e durante a partida com West Bormwich, que os londrinos perderam por 3-1, o treinador francês foi muito contestado

Arsène Wenger, treinador do Arsenal, está a ser cada vez mais contestado no clube da Premier League, tendo este sábado sido exibida uma faixa antes do jogo com o West Bromwich, que os londrinos perderam por 3-1.

A faixa foi colocada num avião que sobrevoou o estádio do West Bromwich, anfitrião deste jogo da 29.ª jornada, e podia ler-se: "NO CONTRACT #WENGER OUT" (Contrato não, #Wenger rua).

Também nas bancadas foram inúmeros os cartazes que apelaram à saída do treinador francês, que viu a sua vida ficar ainda mais complicada no clube na sequência da derrota frente ao West Bromwich, equipa que se colocou em vantagem aos 12 minutos por Craig Dawson, tendo depois Alexis Sáncez empatado. Só que na segunda parte, Robson-Kanu e outra vez Craig Dawson impuseram a sétima derrota ao Arsenal.

Wenger é técnico do Arsenal desde 1996 e viu a sua posição ficar mais fragilizada depois do humilhante agregado de 10-2 na eliminação diante dos alemães do Bayern Munique nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, bem como depois de a equipa cair abaixo dom quarto lugar na liga inglesa.

As reações contra Wenger intensificaram-se depois de circularem notícias de que tinha sido oferecido um novo contrato de dois anos ao técnico de 67 anos, mas este recusou-se a falar sobre o assunto antes do jogo que os gunners disputam frente ao West Bromwich.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.