O futebolista foi mandado parar pela polícia perto de casa, em Cheshire, na noite de quinta-feira

Wayne Rooney, jogador do Everton que já foi capitão da seleção inglesa, foi detido por suspeita de conduzir embriagado, avança a BBC.

O futebolista foi mandado parar pela polícia perto de casa, em Cheshire, na noite de quinta-feira. Antes de ser detido, terá tirado fotografias com fãs num bar, onde esteve com o antigo colega do Manchester United, Phil Bardsley.

Rooney, de 31 anos, anunciou na semana passada a retirada do futebol internacional, depois de ter marcado 53 golos pela seleção de Inglaterra.

"Penso que é a hora de sair. Continuarei a ser sempre um apaixonado adepto de Inglaterra", referiu então o avançado, que esta época regressou ao seu clube de formação, o Everton.