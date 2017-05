Pub

O treinador de futebol italiano, que há um ano assinou por três épocas com o Watford, de Inglaterra, vai ser substituído no final da época, confirmou o clube

"Após as conversas entre o conselho de administração e Walter Mazzarri sobre os objetivos futuros do clube e as suas aspirações, foi decidido que o treinador deixará as suas funções após o último jogo da época", domingo frente ao Manchester City, revelou o presidente Scott Duxbury.

O técnico italiano, de 55 anos, e que tinha substituído o ex-benfiquista Quique Flores, notabilizou-se no Nápoles (2009-2013), que levou ao segundo lugar em 2013, conquistando ainda a Taça de Itália.

Promovido à divisão maior do futebol inglês em 2015, o Watford viveu uma época de sobressalto, apesar de ter garantido a permanência, sendo atualmente o 16.º com 40 pontos, mais seis do que o Hull City de Marco Silva, 18.º e que vai descer de divisão.

Depois de Slavisa Jovanovic em 2015 e Quique Flores em 2016, Mazzarri é o terceiro treinador consecutivo a ser despedido pelo Watford antes do fim do contrato.

Além dos maus resultados e de uma série infeliz de lesões, o italiano pagou pelas suas dificuldades em expressar-se em inglês, o que o afastou do 'balneário', nomeadamente nos problemas com o avançado Troy Deeney, futebolista emblemático do Watford.