A equipa treinada pelo português empatou este sábado a zero na receção ao Brighton, num encontro em que esteve mais de uma hora a atuar com menos uma unidade, na terceira jornada da liga inglesa

Em Vicarage Road, o uruguaio Britos viu o carão vermelho direto aos 24 minutos e deixou em dificuldade a formação de Marco Silva, que mesmo assim manteve o empate até final da partida.

Com este empate, o Watford, que estreou o peruano Carrillo na segunda parte, passou a somar cinco pontos e segue provisoriamente no quinto posto da Premier League.

O Huddersfield também empatou a zero na receção ao Southampton, que apresentou Cédric Soares a titular, e igualou o Manchester City no topo da classificação, com sete pontos.

De regresso ao principal escalão, o Newcastle somou a primeira vitória da temporada ao bater em casa por 3-0 o West Ham, que deixou José Fonte no banco de suplentes. Joselu, Clark e Mitrovic fizeram os golos da partida.

O Swansea City também venceu pela primeira vez, tendo saído do terreno do Crystal Palace com um triunfo por 2-0. Abraham e Ayew marcaram para os galeses.

Ainda hoje, o Manchester United, de José Mourinho, pode isolar-se na liderança do campeonato na receção ao Leicester.