Os Golden State Warriors, melhor equipa da fase regular, confirmaram na segunda-feira a qualificação para a segunda ronda dos play-offs da liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao derrotarem fora os Portland Trail Blazers.

Após as três vitórias nos três primeiros encontros, os finalistas vencidos da última temporada precisavam de mais um triunfo para seguirem em frente no Oeste e conseguiram-no com um triunfo claro por 128-103.

O conjunto de Oakland mostrou desde cedo que queria 'varrer' os Blazers nesta eliminatória, ao marcarem 45 pontos no primeiro período, chegando ao intervalo com uma vantagem de 24 pontos.

O base Stephen Curry foi a grande figura do encontro, com 37 pontos, oito assistências e sete ressaltos, num encontro em que os californianos já tiveram Kevin Durant, recuperado de lesão e que marcou 10 pontos em 20 minutos.

Aos Blazers de pouco valeram os 34 pontos de Damian Lillard e os 25 do suplente Al-Farouq Aminu.

Nas meias-finais da Conferência Oeste, os Warriors vão defrontar os Los Angeles Clippers ou os Utah Jazz, que estão empatados 2-2.

No Este, os Toronto Raptors estão a vencer os Milwaukee Bucks, por 3-2, depois de terem triunfado em casa por 118-93, no quinto jogo da eliminatória.

Caso confirmem na quinta-feira a qualificação para as meias-finais de Este, os Raptors vão reeditar a final de conferência da última temporada, defrontando os campeões Cleveland Cavaliers.

Em Atlanta, os Hawks igualaram a duas vitórias o confronto com o Washington Wizards, ao vencerem em casa por 111-101.