Com 26 pontos, Klay Thompson comandou os Golden State Warriors, no triunfo sobre os Cleveland Cavaliers

Pub

Os Golden State Warriors esmagaram os Cleveland Cavaliers, atuais campeões da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), por 126-91, na reedição da final de 2016 da competição.

No jogo realizado em Oakland na segunda-feira (madrugada desta terça-feira em Portugal), os Warriors sustentaram a clara superioridade sobre os campeões com o acerto do trio formado por Klay Thompson (26 pontos), Kevin Durant (21 pontos, seis ressaltos e cinco assistências) e Stephen Curry (20 pontos e 11 assistências).

Pela equipa da casa, que somou o 34.º triunfo em 40 jogos, destacou-se também Draymond Green, que anotou o terceiro triplo-duplo da época, com 11 pontos, 13 ressaltos e 11 assistências.

Pelo lado dos campeões, que sofreram a décima derrota em 39 jogos, LeBron James, a maior figura dos Cavaliers, voltou a ser o melhor marcador e o único a atingir as duas dezenas de pontos, com 20, mais oito ressaltos.

Destaque ainda para os desempenhos de outros dois jogadores que marcaram 15 ou mais pontos pelos 'forasteiros': Kyrie Irving (17) e Iman Shumpert (15).

Os Warriors não venciam os Cavaliers desde junho, quando ganharam o quarto jogo da final da última edição da NBA. No anterior embate entre as duas equipas, já na fase regular da presente edição da prova, os Cavaliers tinham levado a melhor, por 109-108.