Pub

Etapa ligou Llíria a Cuenca, num total de 207 quilómetros

O esloveno Matej Mohoric (UAE Team Emirates) venceu esta sexta-feira isolado a sétima etapa da Volta a Espanha em bicicleta, disputada entre Llíria e Cuenca, na qual o britânico Chris Froome (Sky) conservou a liderança.

Mohoric, de 22 anos, cortou a meta isolado, tendo cumprido os 207 quilómetros em 4:43.25 horas, com uma vantagem de 16 segundos para o polaco Pawel Poljanski (Bora-hansgrohe), segundo classificado pelo segundo dia consecutivo, e para espanhol Jose Joaquin Rojas (Movistar), terceiro, enquanto Froome entrou no pelotão com os restantes favoritos, mantendo a camisola vermelha de líder.

A oitava etapa disputa-se no sábado, na distância de 199,5 quilómetros, e vai ligar as localidades de Hellin a Xorret de Cati, com uma contagem de montanha de primeira categoria a três quilómetros da meta.